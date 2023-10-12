Великолепный удар со штрафного от Викентия Волошина вывел луганскую Зарю в 1/4 финала кубковых соревнований. ФСК Мариуполь прекратил свой путь в стадии 1/8 финала, пишет 24 Канал.

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Кто продолжит борьбу за трофей

Все остальные участники четвертьфинала определились на футбольном поле еще в течение 26 и 27 сентября. Первым четвертьфиналистом стала Александрия, которая прошла дальше в Кубке благодаря автоголу одного из талантов Руха Марка Сапуги на 90+4 минуте встречи.

В тот же день 26 сентября свой билет получил Шахтер. Правда, дончанам он дался гораздо легче. Мяч трижды побывал во владениях Вереса, а финальный свисток зафиксировал разгромную победу "горняков" на выезде 0:3.

27 сентября определились еще пять участников следующего раунда Кубка: Виктория минимально обыграла Минай, Оболонь сенсационно выбило из борьбы Динамо (1:0), Черноморец обыграл Кривбасс 2:1, Ворскла разгромила на выезде Металлист 1925 (0:3), а Полесье в серии пенальти победило Днепр-1 (1:1, по пенальти 5:4).

Все четвертьфиналисти Кубка Украины:

Шахтер

Виктория

Полесье

Александрия

Оболонь

Черноморец

Ворскла

Заря

Любопытно! Среди этой восьмерки есть только один клуб, не выступающий в УПЛ. Речь идет о сумской Виктории, которая является единственным представителем Первой лиги Украины в 1/4 финала.

У Кубка Украины может быть новый победитель, ведь прошлый розыгрыш трофея не закончился. Из-за полномасштабной войны России в Украине кубковое соревнование было отменено. В этом году-2023/2024 трофей снова начали разыгрывать.