"Она практически плакала": Стаховский рассказал о встрече со звездной белорусской в Париже

Виктория Азаренко сразу отозвалась помочь Украине во время войны. Девушка передала личные вещи, которые доехали до Днепра и Запорожья.

С начала широкомасштабной войны России против Украины известные спортсмены пытаются всячески помогать нашей стране в борьбе с оккупантом. А вот среди россиян и белорусов таких единиц.

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Одной из таких стала представительница СБ Виктория Азаренко. О помощи теннисистки украинским жертвам войны рассказал известный украинский теннисист Сергей Стаховский.

С Викторией Азаренко мы встретились на Ролане Гарросе. Честно говоря, она была единственным человеком, который ко мне подошел, начал общаться и сочувствовать. Она практически начала там плакать из-за того, что это происходит.

Она не знает, что ему делать и как ей реагировать. Она спросила, что она может сделать, и я ей ответил, что может донатить деньги, передавать вещи и все, что можешь делать, то и делай.

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Она мне передала сумку вещей Nike, непосредственно ее вещам. Долгое время я не мог их применить, потому что не было каких-нибудь мастер-классов и не хотелось их раздать просто так.

Наконец-то они доехали до Днепра и Запорожья и я их раздал. Главное, что детям это большой кайф, потому что это вещи непосредственно ее. Они несут большую теннисную ценность для детей. Поэтому я уверен, что это поднимет им настроение,

– рассказал Стаховский.

Напомним, что в августе Виктория Азаренко хотела поучаствовать в благотворительном ивенте для сбора средств пострадавшим от войны людям. Впрочем, белорусскую так и не допустили к нему, поскольку украинские теннисистки отказались с ней играть.