Фейл испанского издания: Цыганкова назвали израильским нападающим
Источник:L’Esportiu De Catalunya
Испанские СМИ распространили информацию о подписании Жироной предварительного контракта с вингером Динамо Виктором Цыганковым. Однако местные журналисты ошиблись с гражданством украинца.
Игрок киевского Динамо Виктор Цыганков летом станет игроком испанской Жироны. По сообщению СМИ, вингер "бело-синих" подписал предварительный контракт и прошел медосмотр.
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Испанцы назвали Цыганкова израильским нападающим
Испанское издание L'Esportiu De Catalunya опубликовало новость о переходе Цыганкова в Жирону. Местный журналист почему-то решил, что Виктор – израильский футболист.
Дело в том, что Цыганков родился в Израиле в 1997 году. В это время его отец, известный вратарь Виталий Цыганков, играл за местные клубы. Испанские журналисты решили, что Виктор представляет Израиль.
Испанцы ошибочно назвали Цыганкова израильтянином / скриншот L'Esportiu De CatalunyaСледует отметить, что Цыганков с 2016 года выступает за сборную Украины. За это время он сыграл за "сине-желтых" 43 матча, в том числе два против сборной Испании в розыгрыше Лиги наций.
Эпопея с переходом Цыганкова в зарубежный клуб
- Напомним, что 30 июня 2023 года у Виктора Цыганкова истекает контракт с киевским Динамо.
- Руководство "бело-синих" было уверено, что лидер киевлян подпишет новый контракт с родным клубом.
- Однако Виктор мечтал играть у европейских чемпионатах и подписал предварительное соглашение с Жироной.
- Игрок перейдет в новый клуб на правах свободного агента, а Динамо не получит компенсацию за своего воспитанника.
- В нынешнем сезоне Цыганков забил 9 голов и отдал 6 ассистов в 23 матчах.