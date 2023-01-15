Фейл испанского издания: Цыганкова назвали израильским нападающим

Испанские СМИ распространили информацию о подписании Жироной предварительного контракта с вингером Динамо Виктором Цыганковым. Однако местные журналисты ошиблись с гражданством украинца.

Игрок киевского Динамо Виктор Цыганков летом станет игроком испанской Жироны. По сообщению СМИ, вингер "бело-синих" подписал предварительный контракт и прошел медосмотр.

Читайте также Днепр-1 установило цену на Довбика: сколько клубы должны заплатить за забивного нападающего

Испанцы назвали Цыганкова израильским нападающим

Испанское издание L'Esportiu De Catalunya опубликовало новость о переходе Цыганкова в Жирону. Местный журналист почему-то решил, что Виктор – израильский футболист.

Дело в том, что Цыганков родился в Израиле в 1997 году. В это время его отец, известный вратарь Виталий Цыганков, играл за местные клубы. Испанские журналисты решили, что Виктор представляет Израиль.

Испанцы ошибочно назвали Цыганкова израильтянином / скриншот L'Esportiu De Catalunya

Эпопея с переходом Цыганкова в зарубежный клуб

Напомним, что 30 июня 2023 года у Виктора Цыганкова истекает контракт с киевским Динамо.

Руководство "бело-синих" было уверено, что лидер киевлян подпишет новый контракт с родным клубом.

Однако Виктор мечтал играть у европейских чемпионатах и подписал предварительное соглашение с Жироной.

Игрок перейдет в новый клуб на правах свободного агента, а Динамо не получит компенсацию за своего воспитанника.

В нынешнем сезоне Цыганков забил 9 голов и отдал 6 ассистов в 23 матчах.

Следует отметить, что Цыганков с 2016 года выступает за сборную Украины. За это время он сыграл за "сине-желтых" 43 матча, в том числе два против сборной Испании в розыгрыше Лиги наций.