Украинский боксер Виктор Выхрист выйдет на ринг на шоу Lions Sport Promotion. О том, кто станет его соперником, организаторы пока не сообщили.

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Вихрь возвращается после поражения

Важно. Бой состоится в немецком Мюнхене 16 марта. Для Виктора Выхриста это будет первый поединок за более чем год.

Виктор Выхрист последний раз боксировал 11 февраля 2023 года в США. Тогда украинец техническим нокаутом уступил кубинцу Леньеру Перо в восьмом раунде.

Поражение от Перо – первое для Выхриста на профессиональном ринге. На кону в том поединке стоял пояс WBA Fedelatin Heavy.

Напомним, что за свои габариты (рост 196 см) и нокаутирующий удар Выхриста называют "наследником братьев Кличко". Следующий бой станет для него 12-м среди профессионалов.