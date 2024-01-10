Український боксер Віктор Вихрист вийде на ринг під час шоу Lions Sport Promotion. Про те, хто стане його суперником, організатори поки не повідомили.

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Вихрист повертається після поразки

Важливо. Бій відбудеться в німецькому Мюнхені 16 березня. Для Віктора Вихриста це буде перший поєдинок за більше ніж рік часу.

Віктор Вихрист востаннє боксував 11 лютого 2023 року в США. Тоді українець технічним нокаутом поступився кубинцеві Леньєру Перо у восьмому раунді.

Поразка від Перо – перша для Вихриста на професіональному рингу. На кону в тому поєдинку стояв пояс WBA Fedelatin Heavy.

Нагадаємо, що за свої габарити (зріст 196 см) і нокаутуючий удар Вихриста називають "спадкоємцем братів Кличків". Наступний бій стане для нього 12-м серед професіоналів.