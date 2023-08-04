Слишком большие ожидания от Ворсклы, – Скрипник прокомментировал вылет полтавчан из ЛК

Главный тренер "зелено-белых" поделился впечатлениями от матчей квалификации в Лигу конференций. Наставник не искал отговорок, однако указывал на реалии.

Виктор Скрипник отметил, что его коллектив заслуженно уступил своему оппоненту. Главный тренер полтавчан отметил, что от его команды слишком много ожидают, учитывая нынешние обстоятельства.

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Сложно не согласиться

Ворскла вылетели из нынешнего розыгрыша еврокубков, уступив в двухматчевом противостоянии грузинской Дили (4:3). Главный наставник "зелено-белых" не искал никаких отговорок для своей команды, отметив, что соперник взял верх над полтавчанами полностью заслуженно. Более того, Скрипник попытался вспомнить болельщикам, что в нынешних реалиях украинским коллективам сложно демонстрировать футбол высокого класса. Нужно принять во внимание то, что команду покидают ведущие игроки (в частности, Таулант Сефери), а на их место никто не приходит.

Во-первых, я хочу поблагодарить тех болельщиков, которые за нас болели и также хочу поздравить команду соперника с проходом дальше. Счет по игре. Слишком большие ожидания от Ворсклы. Мы живем в реалиях и знаем, как нам тяжело. Мы никогда не отличались тем, что играем ярко, играем как можем. Мы терпим, но всегда есть человеческий фактор. Какая-то индивидуальная ошибка ведет к голу и это очень досадно. Но, вопреки всему, я хочу поблагодарить свою команду за то, что она билась и пыталась. Комплимент команде соперника, которая обыграла нас, а для нас это будет хороший урок, сказал Скрипник.

Наставник Ворсклы отметил, что такие игры придадут молодой команде замечательный опыт на будущее. Скрипник также призвал болельщиков не говорить укоризненно, что должна была команда сделать, поскольку "зелено-белые", по его мнению, не играли для Ворсклы и для себя, а для болельщиков полтавчан.

Виктор также ударился в психологию, отметив что у игроков была неуверенность допустить решающую ошибку, а также подчеркнул, что если футболист боится ошибиться – то всегда ошибется. Скрипник убежден, что нужно играть смело, приведя в пример последние пол часа первого матча с Дилой (тогда полтавчане забили два гола и выиграли игру).

Дела в третьем квалификационном раунде встретятся с киприотским АПОЭЛем. В том же раунде свой еврокубковый путь в этом сезоне приступит к киевскому Динамо, которое сойдется в битве с греческим Арисом.

Напомним, что полтавскую Ворсклу уже 6 августа ждет матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, где "зелено-белые" встретятся с львовским Движением. Этот матч станет для команды первым матчем в сезоне в рамках чемпионата Украины, поскольку предстоящий поединок с Днепром-1 в первом туре команды решили перенести через еврокубки.