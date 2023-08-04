Болельщики грузинской Дилы спели "Путин – х**ло" на матче Лиги конференций. Произошло это в поединке против украинской Ворсклы, пишет 24 Канал.

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Солидарны с украинцами

Ведомые фанаты грузинского коллектива решили отдельно отличиться на матче своего любимого коллектива. В конце первого тайма поединка Дила – Ворскла, проходившего в рамках второго квалификационного раунда в Лигу конференций, футболисты хозяев поля перекатывали мяч на своей половине. Болельщики команды решили подбодрить свою любимую команду. Грузинские фанаты спели всем известный хит "Путин – х**ло", который сразу завел Дилу, поскольку та помчалась к воротам полтавчан. Эпизод попал в прямой эфир телетрансляции.

Видео скандирования фанатов:

Кстати говоря. Впервые хит "Путин – х**ло" был исполнен 30 марта 2014 года болельщиками украинских клубов Металлист и Шахтер.

Также стоит отметить, что ультрас Дели на матче против Ворсклы также вывесил на фанатском секторе баннер адресованный нашим военным, на котором было написано: "Передаем привет украинским ультрас на передовой".

Ультрас Дели / инстаграмм грузинского клуба

Напомним, что полтавская Ворскла уступила грузинскому коллективу в двухматчевом противостоянии (4:3) и покинула нынешний розыгрыш еврокубков. Дела же в свою очередь встретится с киприотским АПОЭЛем в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. На этом этапе свой еврокубковый путь приступит и к киевскому Динамо, которое сойдется в битве с греческим Арисом.