5 ноября появилась информация об уходе из харьковского клуба исполняющего обязанности главного тренера Эдмара, который с октября 2022 года был на этом посту. Хотя на портале Transfermarkt Эдмар пока еще есть и.о. наставника Металлиста 1925.

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Еще один тренерский уход в УПЛ

Также пока молчат официальные источники харьковского клуба УПЛ.

По информации "Украинского футбола", к поединку 13-го тура УПЛ-2023/2024 против одесского Черноморца харьковчан готовили Олег Голодюк и Евгений Котов. И, как видим, сделали это с отличием.

Металлист 1925 одержал домашнюю победу над "моряками" 2:1. В составе харьковского коллектива забивали Андрей Борячук и Моура.

После этой сенсационной победы харьковчане получили порцию похвалы от Олега Голодюка.

Вроде бы Эдмар уже попрощался с командой во время одной из предматчевых тренировок.

В целом в Металлист 1925 Эдмар пришел еще летом 2019-го, когда занял пост тренера по развитию техники.

23 сентября 2022 года пошел на повышение, став ассистентом главного наставника первой команды.

А ровно через месяц уже стал и. главного тренера харьковчан. Во главе команды провел уже 37 матчей (учитывая победную игру против Черноморца).

К слову. Металлист 1925 после 12-ти сыгранных поединков идет на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 баллов. А это лишь на одно очко меньше, чем у 8-го киевского Динамо. 11 ноября харьковчан будет ждать еще одно сложное противостояние против Полесья и еще на выезде в Житомире.