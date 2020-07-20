В воскресенье, 19-го июля, на трассе Киев-Чоп произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб футбольный тренер Виктор Ряшко. Также в ДТП погибли два других человека, среди которых несовершеннолетняя девочка. К счастью, выжила жена Ряшко, которая находится в больнице. Спорт 24 рассказывает футбольный путь знакового для Закарпатья игрока и тренера Виктора Ряшко.

Биография Виктора Ряшко

Виктор Иванович Ряшко родился 28 января 1964 года в Мукачево, сообщает 24 канал. Первые шаги в карьере футболиста Ряшко сделал именно в родном городе.

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Впоследствии он начал путешествие по другим украинским регионам и оказался в составе львовского клуба "Трудовые резервы". После вояжа во Львов его карьера футболиста стала стремительно развиваться. В основном он выступал в чемпионате СССР.

Играя на позиции полузащитника, Ряшко уже через год после выступления за "Трудовые резервы" перешел в Черновицкую "Буковину". В составе черновчан за сезон 1982/1983 Ряшко сыграл 24 матча и забил один гол.

Благодаря удачному выступлению в "Буковине" Виктор получил предложение от тернопольской "Нивы". В тернопольском клубе Ряшко провел больше всего сезонов.

За четыре сезона (1983-1987) в составе "Нивы" полузащитник сыграл 111 матчей.

В 1989 году Ряшко перешел в кременчугский "Кремень", где провел всего 16 матчей. После этого Виктор сыграл несколько матчи на уровне любителей за "Карпаты" (Мукачево).

Тренерская карьера

Возвращение на Закарпатье ознаменовало для Ряшко и начало тренерской карьеры. Будучи футболистом, он начал работать с юношеской командой "Карпат" (Мукачево).

В сезоне 1993/1994 Ряшко возглавил Мукачевский "Лыжник", в котором находился до 1998 года. В 1998 году Виктор возглавил береговский "Линет".

После работы в Берегово возглавил ОСК "Закарпатье".



Виктор Ряшко / Фото mukachevo.today

После вылета клуба во Вторую лиги Ряшко по итогам сезона удалось вернуть клуб в Первую лигу.

В 2000 году Ряшко пришлось довольствоваться должностью тренера команды, поскольку клуб возглавил легендарный футболист "Динамо" Юрий Калитвинцев. Но уже через два года Ряшко вернул себе должность главного тренера.

Вместе с Ряшко "Закарпатье" впервые стало чемпионом Первой лиги (2003/2004) и дважды получилось в Высшую лигу Украины. В период карьеры Ряшко в "Закарпатье" появились знаковые футбольные фигуры: Михаил Кополовец, Владислав Микуляк, Василий Кобин.

Последний, к слову, сейчас возглавляет закарпатский клуб "Минай".

В 2005 году Ряшко покинул "Закарпатье" и не работал тренером два года. В 2007 году он возглавил новосозданный "Мукачево", где работал не только тренером, но и помогал создать клуб.



Виктор Ряшко / Фото facebook.com/ФК-Мункач

В 2008 году Ряшко возглавил "Ниву", с которой работал до 2010 года. Он вывел тернопольский клуб в Первую лигу Украины.

В 2010 году возглавлял ФК "Львов", однако в этой команде не задержался. Через сезон Ряшко стал спортивным директором "Говерлы" (переименованное "Закарпатье").

Недавно Виктор Ряшко принял решение стать главным тренером амбициозного проекта ФК "Мункач". Однако достичь результатов с новым клубом, к сожалению, не успел из-за трагического ДТП ...