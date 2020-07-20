У неділю, 19-го липня, на трасі Київ-Чоп сталася моторошна ДТП, внаслідок якої загинув футбольний тренер Віктор Ряшко. Також у ДТП загинули дві інші людини, серед яких неповнолітня дівчинка. На щастя, вижила дружина Ряшка, яка перебуває у лікарні. Спорт 24 розповідає футбольний шлях знакового для Закарпаття гравця і тренера Віктора Ряшка.

Біографія Віктора Ряшка

Віктор Іванович Ряшко народився 28 січня 1964 року у Мукачеві, повідомляє 24 канал. Перші кроки у кар'єрі футболіста Ряшко зробив саме в рідному місті.

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Згодом він почав мандрівку іншими українськими регіонами й опинився у складі львівського клубу "Трудові резерви". Після вояжу до Львова його кар'єра футболіста почала стрімко розвиватися. Здебільшого він виступав у чемпіонаті СРСР.

Граючи на позиції півзахисника, Ряшко вже через рік після виступу за "Трудові резерви" перейшов у чернівецьку "Буковину". У складі чернівчан за сезон 1982/1983 Ряшко зіграв 24 матчі та забив один гол.

Завдяки вдалому виступу у "Буковині" Віктор отримав пропозицію від тернопільської "Ниви". У тернопільському клубі Ряшко провів чи не найбільше сезонів.

За чотири сезони (1983-1987) у складі "Ниви" півзахисник зіграв 111 матчів.

У 1989 році Ряшко перейшов до кременчуцького "Кремня", де провів усього 16 матчів. Після цього Віктор відіграв декілька матчі на рівні любителів за "Карпати" (Мукачево).

Тренерська кар'єра

Повернення на Закарпаття ознаменувало для Ряшка і початок тренерської кар'єри. Будучи футболістом, він почав працювати з юнацькою командою "Карпат" (Мукачево).

У сезоні 1993/1994 Ряшко очолив мукачівський "Лижник", у якому перебував до 1998 року. У 1998 році Віктор очолив берегівський "Лінет".

Після роботи у Берегові очолив ОСК "Закарпаття".



Віктор Ряшко / Фото mukachevo.today

Після вильоту клубу у Другу ліги Ряшку за підсумками сезону вдалося повернути клуб до Першої ліги.

У 2000 році Ряшку довелося задовольнитися посадою тренера команди, оскільки клуб очолив легендарний футболіст "Динамо" Юрій Калітвінцев. Та вже через два роки Ряшко повернув собі посаду головного тренера.

Разом з Ряшком "Закарпаття" вперше стало чемпіоном Першої ліги (2003/2004) і двічі вийшло у Вищу лігу України. У період кар'єри Ряшка у "Закарпатті" з'явилися знакові футбольні постаті: Михайло Кополовець, Владислав Микуляк, Василь Кобін.

Останній, до слова, нині очолює закарпатський клуб "Минай".

У 2005 році Ряшко покинув "Закарпаття" і не працював тренером два роки. У 2007-році він очолив новостворене "Мукачево", де працював не тільки тренером, але й допомагав створити клуб.



Віктор Ряшко / Фото facebook.com/ФК-Мункач

У 2008 році Ряшко очолив "Ниву", в якій працював до 2010-го. Він вивів тернопільський клуб до Першої ліги України.

У 2010-році очолював ФК "Львів", проте у цій команді не затримався. Через сезон Ряшко став спортивним директором "Говерли" (перейменоване "Закарпаття").

Нещодавно Віктор Ряшко прийняв рішення стати головним тренером амбітного проєкту ФК "Мункач". Однак досягти результатів з новим клубом, на жаль, не встиг через трагічну ДТП...