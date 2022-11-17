Еще один "любитель большой страны": биатлонист сбежал из России, сменив гражданство

Виктор Плицев – российский биатлонист, сменивший вражеский триколор ради выступлений на международном уровне. Ведь дисквалификацию российских биатлонистов продолжили.

27-летний биатлонист больше не будет выступать под российским флагом. Виктор Плицев продолжит карьеру Северной Македонии. Он стал еще одним российским спортсменом, избравшим развитие карьеры, а не любовь к загнивающей стране, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Плицев сможет выступать за новую страну уже в начале нового сезона. Виктор будет соревноваться на Кубке IBU.

Что известно о Викторе Плицеве

В своем активе победы на этапах Кубка России.

В сезоне-2016/2017 трижды выступал за юниорскую сборную.

Плицев – двукратный чемпион мира среди юниоров и юношей. В 2014-м стал первым в составе эстафеты в Преск-Айле и в 2016-м – в эстафете в Чейле Градистее.

Состоялось в российской сборной пополнение. Уже бывшая украинская биатлонистка Екатерина Бех после 24 февраля сбежала в родную страну и получила вид о возвращении российского паспорта. Однако сбежавшая спортсменка сможет соревноваться только с землячками.

Недавно Россия потеряла двух талантливых художественных гимнасток – Веру Туголукову и Анастасию Симакову.