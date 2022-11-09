Екатерина Бех сменила российское гражданство на украинское. 24-летняя биатлонистка выступала за сине-желтую сборную по сезону-2018/2019. Так было до 24 февраля 2022 года, пишет 24 канал.

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Вернулась к вражескому триколору

После чего спортсменка уехала в родную Россию. Екатерина ничего не говорила о полномасштабном вторжении России в Украину, поэтому молчание можно расценивать как только поддержку войны. Поэтому логически была исключена из украинской сборной.

За то время Бех проводила на кулинарных мастер-классах. Похоже, что биатлонистка нашла себе хобби, ведь о выступлениях за Россию на международных соревнованиях может забыть надолго.

Любопытно! В последнем сезоне за сборную Украины лучшим результатом Бех было 5 место в смешанной эстафете в австрийском Обертиллиахе.

В начале июля Бех похвасталась фотографией в форме сборной вражеской страны. А уже в августе она была включена в состав сборной Московской области. В сентябре Екатерина выступила на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России.

Долго ничего не было слышно за перебежчицу. Как росСМИ сообщили, что Бех получил документ, который позволит ей в ближайшие три месяца вернуть себе российское гражданство.