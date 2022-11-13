Художественная гимнастка Веры Туголуковой больше нет российского паспорта. Нет, она его не сожгла, а просто сменила гражданство. Девушка выбрала процветающую карьеру и выступления на международной арене, а не загнивающую страну.

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14-летняя спортсменка решила с нового сезона выступать за Кипр. Такое решение позволит ей снова выступать на международных соревнованиях, ведь россиянки отстранены от турниров под эгидой FIG.

Что известно об эксроссиянке Туголуковой

  • Зимой 2022 Вера стала чемпионкой российского первенства среди юниоров в многоборье. также победила по делу с обручем и поднялась на второе место в дисциплине с мячом.
  • В этом же году Туголукова завоевала четыре медали на Международных спортивных игр "Дети Азии".