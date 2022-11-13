Художественная гимнастка Веры Туголуковой больше нет российского паспорта. Нет, она его не сожгла, а просто сменила гражданство. Девушка выбрала процветающую карьеру и выступления на международной арене, а не загнивающую страну.

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14-летняя спортсменка решила с нового сезона выступать за Кипр. Такое решение позволит ей снова выступать на международных соревнованиях, ведь россиянки отстранены от турниров под эгидой FIG.

Что известно об эксроссиянке Туголуковой

Зимой 2022 Вера стала чемпионкой российского первенства среди юниоров в многоборье. также победила по делу с обручем и поднялась на второе место в дисциплине с мячом.

В этом же году Туголукова завоевала четыре медали на Международных спортивных игр "Дети Азии".