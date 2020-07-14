Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко является футбольным болельщиком. Своим предпочтениям он не изменяет с шестилетнего возраста. И именно футбольные пристрастия стали важным элементом при выборе университета.

Про свою фанатскую любовь к киевскому "Динамо" Виктор Ляшко рассказал в интервью изданию "Гордон".

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По его словам, именно то, что он болел за "Динамо" побудило его поступить на учебу в Киев. Он учился в Национальном медицинском университете.

"Я выделял этот город потому, что в нем есть футбольный клуб, фанатом которого я являюсь с шестилетнего возраста. Любовь к этому футбольному клубу привил мне отец, он тоже за него очень переживает. Матчи он посещал довольно редко, потому что жил далеко. Из-за любви к футбольному клубу, знания всех футболистов и тренеров у меня развилась любовь к городу", – рассказал Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко и футбол

Стоит добавить, что сам Виктор Ляшко из села Осова, что на Ровенщине. Оно в 340 километрах от Киева. Он там родился 24 апреля 1980 года. В 1997 году поступил в Национальный медицинский университет имени Богомольца в Киеве, который окончил в 2003 году. С 11 марта 2020 – главный санитарный врач Украины.

В 2019 году Ляшко даже опубликовал блог о своих футбольных путешествиях по всему миру. Кроме матчей "Динамо", он посетил и стадионы в Амстердам, Брюгге, Алматы и Сумах.