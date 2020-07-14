Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко є футбольним уболівальником. Своїм вподобанням він не зраджує з шестирічного віку. І саме футбольні вподобання стали важливим елементом при виборі університету.

Про свою фанатську любов до київського "Динамо" Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

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За його словами, саме вболівання за "Динамо" спонукало його поступити на навчання до Києва. Він навчався у Національному медичному університеті.

"Я виділяв це місто тому, що в ньому є футбольний клуб, фанатом якого я є з шестирічного віку. Любов до цього футбольного клубу прищепив мені батько, він теж за нього дуже переживає. Матчі він відвідував досить рідко, тому що жив далеко. З любові до футбольного клубу, знання всіх футболістів і тренерів у мене розвинулася любов до міста", – розповів Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко та футбол

Варто додати, що сам Віктор Ляшко зі села Осова, що на Рівненщині. Воно за 340 кілометрів від Києва. Він там народився 24 квітня 1980 року. У 1997 році поступив до Національного медичного університету імені Богомольця у Києві, який закінчив у 2003 році. З 11 березня 2020 – головний санітарний лікар України.

У 2019 році Ляшко навіть опублікував блог про свої футбольні мандрівки по всьому світу. Окрім матчів "Динамо", він відвідав і стадіони в Амстердам, Брюгге, Алмати та Сумах.