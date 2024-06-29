Победный мяч стал украшением сезона: украинец забил лучший гол Эмполи
Источник:ФК Эмполи
Болельщики Эмполи определили лучший гол команды в сезоне 2023/24. Победителем номинации оказался украинский легионер Виктор Коваленко.
Гол полузащитника Эмполи Виктора Коваленко в ворота Наполи (1:0) признали лучшим в сезоне 2023/24. Об этом "синие" сообщили в социальных сетях.
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Украинец получил признание болельщиков
Свой красавец-гол Коваленко забил в поединке 12-го тура Серии А. Команда украинца играла на выезде против тогда еще действующего чемпиона Италии Наполи. Виктор вышел на поле при счете 0:0, когда до завершения основного времени оставалось 19 минут.
На первой компенсированной минуте хавбек сборной Украины в одно касание точно пробил по воротам соперника. Этот эффектный гол оказался победным для Эмполи.
Видео гола Коваленко
Неплохой сезон Коваленко в Италии
- Напомним, что Виктор Коваленко в прошлом сезоне играл за Эмполи на правах аренды. На счету украинского легионера два результативных удара в 17 матчах. Кроме того, 28-летний футболист отметился голевым пасом.
- Контракт Коваленко принадлежит Аталанте, за которую он сыграл лишь 1 поединок. Трансферная стоимость полузащитника составляет 1,5 миллиона евро.
- Ранее воспитанник Шахтера регулярно вызывался в сборную Украины. За "сине-желтых" Коваленко сыграл 33 матча.