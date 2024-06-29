Гол полузащитника Эмполи Виктора Коваленко в ворота Наполи (1:0) признали лучшим в сезоне 2023/24. Об этом "синие" сообщили в социальных сетях.

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Украинец получил признание болельщиков

Свой красавец-гол Коваленко забил в поединке 12-го тура Серии А. Команда украинца играла на выезде против тогда еще действующего чемпиона Италии Наполи. Виктор вышел на поле при счете 0:0, когда до завершения основного времени оставалось 19 минут.

На первой компенсированной минуте хавбек сборной Украины в одно касание точно пробил по воротам соперника. Этот эффектный гол оказался победным для Эмполи.

Видео гола Коваленко

Неплохой сезон Коваленко в Италии