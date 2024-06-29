Гол півзахисника Емполі Віктора Коваленка у ворота Наполі (1:0) визнали найкращим в сезоні 2023/24. Про це "сині" повідомили у соціальних мережах.

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Українець отримав визнання вболівальників

Свій красень-гол Коваленко забив у поєдинку 12-го туру Серії А. Команда українця грала на виїзді проти тоді ще чинного чемпіона Італії Наполі. Віктор вийшов на поле за рахунку 0:0, коли до завершення основного часу залишалося 19 хвилин.

На першій компенсованій хвилині хавбек збірної України в один дотик точно пробив по воротах суперника. Цей ефектний гол виявився переможним для Емполі.

Відео голу Коваленка

Непоганий сезон Коваленка в Італії