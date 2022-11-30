Коваленко возвращается к футболу: ЧМ-2022 идет на пользу украинцу
Источник:официальный сайт Специи
Атакующий полузащитник Виктор Коваленко наконец-то возвращается на футбольное поле. Украинский футболист пробыл за его пределами почти 2 месяца.
Из-за травмы подколенного сухожилия украинский полузащитник пропустил 7 матчей Специи. В последний раз Коваленко играл в официальном поединке еще 9 сентября 2022 года. Было это в матче против Монцы, в котором украинец отыграл 59 минут, а его команда потерпела поражение 2:0.
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Возвращается к индивидуальным тренировкам
Виктор возвращается к индивидуальным тренировкам. Чемпионат мира-2022, где не пробилась сборная Италии, позволит Коваленко восстановиться в следующем поединке Специи в Серии А. Следующий поединок Специя проведет уже в новом 2023 году, а точнее 4 января. В этот день клуб Виктор примет Аталанту, за которую играет Руслан Малиновский.
Напомним, что это будет встреча Коваленко с клубом, которому принадлежит контракт украинского полузащитника. В Специи Виктор играет на правах аренды, а соглашение рассчитано с командой из Бергамо.
В Аталант Коваленко должен вернуться уже в конце июня 2023 года.
После 15 туров Специя продолжает бороться за сохранение прописки в итальянском первенстве. Клуб набрал всего 13 очков и занимает 17 позицию среди 20 команд.
Главное о карьере Коваленко в Специи
- В августе 2021 Коваленко впервые был арендован Специей. 30 июня 2022-го вернулся в Аталанту, а уже 2 августа того же года снова отправился в свой нынешний клуб.
- В сезоне-2022/2023 Виктор провел всего 7 поединков, в которых не отличался результативными действиями.
- Его контракт, принадлежащий Аталанте, рассчитан до конца 2025 года.