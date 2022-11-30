Через травму підколінного сухожилля український півзахисник пропустив 7 матчів Спеції. Востаннє Коваленко грав в офіційному поєдинку ще 9 вересня 2022 року. Було це у матчі проти Монци, у якому українець відіграв 59 хвилин, а його команда зазнала поразка 2:0.
Читайте також Голкіпер Камеруну дипломатично прокоментував своє скандальне відсторонення під час ЧС-2022
Повертається до індивідуальних тренувань
Наразі Віктор повертається до індивідуальних тренувань. Чемпіонат світу-2022, де не пробилась збірна Італії, дозволить Коваленку відновитись до наступного поєдинку Спеції у Серії А. Наступний поєдинок Спеція проведе вже у новому 2023 році, а точніше 4 січня. У цей день клуб Віктор прийме Аталанту, за яку грає Руслан Маліновський.
Нагадаємо, що це буде зустріч Коваленко з клубом, якому належить контракт українського півзахисника. У Спеції Віктор грає на правах оренди, а угода розрахована з командою з Бергамо.
До Аталанти Коваленко повинен повернутись вже вкінці червня 2023 року.
Після 15 турів Спеція продовжує боротись за збереження прописки в італійській першості. Клуб набрав лише 13 очок та посідає 17-ту позицію серед 20 команд.
Головне про кар'єру Коваленка у Спеції
- У серпні 2021 року Коваленко вперше був орендований Спецією. 30 червня 2022-го повернувся в Аталанту, а вже 2 серпня того ж року знову відправився у свій нинішній клуб.
- У сезоні-2022/2023 Віктор провів лише 7 поєдинків, у яких не відзначався результативними діями.
- Його контракт, який належить Аталанті, розрахований до кінця 2025-го.