Из-за травмы подколенного сухожилия украинский полузащитник пропустил 7 матчей Специи. В последний раз Коваленко играл в официальном поединке еще 9 сентября 2022 года. Было это в матче против Монцы, в котором украинец отыграл 59 минут, а его команда потерпела поражение 2:0.

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Возвращается к индивидуальным тренировкам

Виктор возвращается к индивидуальным тренировкам. Чемпионат мира-2022, где не пробилась сборная Италии, позволит Коваленко восстановиться в следующем поединке Специи в Серии А. Следующий поединок Специя проведет уже в новом 2023 году, а точнее 4 января. В этот день клуб Виктор примет Аталанту, за которую играет Руслан Малиновский.

Напомним, что это будет встреча Коваленко с клубом, которому принадлежит контракт украинского полузащитника. В Специи Виктор играет на правах аренды, а соглашение рассчитано с командой из Бергамо.

В Аталант Коваленко должен вернуться уже в конце июня 2023 года.

После 15 туров Специя продолжает бороться за сохранение прописки в итальянском первенстве. Клуб набрал всего 13 очков и занимает 17 позицию среди 20 команд.

Главное о карьере Коваленко в Специи