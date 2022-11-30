Камерунская команда сенсационно выперла из расположения Андре Онану. 26-летний голкипер итальянского Интера отыграл весь поединок ЧМ-2022 против Швейцарии, в котором камерунцы минимально уступили сопернику 1:0.

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Онана: Мне не разрешили быть на поле в матче с Сербией

После чего сказка под названием Мундиаль для этого вратаря закончилась. Вроде бы Онану выгнали из коллектива из-за конфликта с главным тренером национальной команды Ригобером Сонгом.

В матче против Сербии в рамке ворот Камеруна Онана сменил "коллега по цеху" Дэвис Эпасси. 16-й номер камерунцев пропустил три гола, а команда расписала результативную мировую 3:3.

Сам Онана довольно дипломатично прокомментировал свое отстранение от команды.

"Хочу выразить свою приверженность стране и национальной команде. Мне не позволили быть на поле в матче с Сербией, чтобы помочь Камеруну, как я делаю всегда, чтобы достичь поставленной цели. Я всегда вел себя так, чтобы привести команду к успеху. Я вложил все свои усилия и энергию в поиске решений ситуации, с которой часто сталкивается футболист, но с другой стороны ничего не было", – ответил Андре.

Некоторые моменты трудно принять, но я всегда уважаю и принимаю решения людей, ответственных за результат нашей команды или страны. Все мои силы и мнения с товарищами по команде, потому что Камерун показал, что может зайти далеко на чемпионате мира. Ценности, которые я пропагандирую как человек и как футболист, идентифицируют меня. Их дала мне семья в детстве. Представлять сборную Камеруна всегда было преимуществом. Страна на первом месте и навсегда,

– добавил футболист.

Онана провел в футболке национальной команды 35 матчей, в которых пропустил 29 голов и отыграл 14 поединков на ноль

К слову. В последнем туре группового раунда ЧМ-2022 Камерун сыграет против своего сложнейшего соперника в Катаре – Бразилии. Начало встречи 2 декабря в 21.00. Камерунцы попытаются пробиться в плей-офф Мундиаля.