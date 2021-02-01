Футболіст збірної України Віктор Коваленко у понеділок, 1-го лютого, офіційно покинув донецький Шахтар. Віктор підписав контракт з італійською Аталантою.

Джерело: ютуб-канал Шахтаря

У своєму ютуб-каналі Шахтар опублікував відео, як Коваленко прощався з уже колишніми партнерами по команді.

До теми Віктор Коваленко офіційно перейшов в Аталанту

24-річний футболіст виголосив промову, в якій заявив, що скучатиме за Шахтарем. Коваленко заявив, що був радий ділити одну футболку, роздягальню та стадіон.

Також Віктор висловив подяку вболівальникам, президента Шахтаря Ріната Ахметова та гендиректору Сергію Палкіну.

Мене запросили в академію Шахтаря у 12 років. Рівно стільки ж я провів у клубі, який багато чому мене навчив і який дав мені все, щоб я став футболістом і виріс у гравця збірної України. За це я дуже вдячний Шахтарю і його сім'ї: тренерам академії, тренерам першої команди і всім тим, з ким грав і працював в клубі,

– написав Віктор в інстаграмі.

Після промови Коваленка бразильський легіонер Шахтаря Тайсон декілька разів викрикнув "браво!".

Дивіться відео як Коваленко прощався з Шахтарем

Що відомо про Коваленка

Віктор – вихованець академії Шахтаря. Коваленко пройшов усі щаблі й був лідером команди U19, яка грала у фіналі Юнацької ліги УЄФА-2015.

У складі збірної України U20 Віктор брав участь у чемпіонаті світу і з 5 голами став найкращим бомбардиром турніру, отримавши "Золоту бутсу".

Коваленко дебютував за Шахтар у сезоні-2014/15. За "гірників" Віктор провів 200 офіційних матчів, в яких забив 32 голи.

Разом з "Шахтарем" він став володарем 10 трофеїв: по 4 рази вигравав чемпіонат і Кубок, двічі – Суперкубок України.



Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24