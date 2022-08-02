Виктор Коваленко предыдущий сезон провел в составе Специи на правах аренды. Туда он перебрался из другой итальянской команды – Аталанты.

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Теперь же Специя решила выкупить его контракт. По данным инсайдера Николо Скиры, трансфер обошелся в 2 миллиона евро.

До этого была информация о том, что Специя арендует Коваленко с обязательством выкупа, если игрок проведет на поле более 65% игрового времени за сезон.

В общей сложности за предыдущий сезон Коваленко сыграл 27 матчей за Специю, в которых отличился одним забитым голом и четырьмя результативными передачами.

В Специю Коваленко перешел из Аталанты летом 2021 года. В клуб из Бергамо украинец перешел, покинув Шахтер. У игрока летом 2021 года заканчивался контракт с "горняками", и он не собирался продлевать с ними соглашение. Шахтер решил пойти на уступки и продал игрока. Именно поэтому его трансфер в Аталанту стоил всего 600 тысяч евро.

Но в клубе из Бергамо украинскому полузащитнику не удалось пробиться в стартовый состав. После перехода в феврале 2021 года он только однажды вышел на поле – на три минуты на замену. Оставшееся время он провел на скамье для запасных, поэтому летом 2021 года и перешел в аренду в Специю, где получал достаточно игрового времени. Следовательно, руководство Специи решило выкупить Коваленко, заплатив за него 2 миллиона евро.