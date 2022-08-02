Віктор Коваленко попередній сезон провів у складі Спеції на правах оренди. Туди він перебрався з іншої італійської команди – Аталанти.

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Тепер же Спеція вирішила викупити його контракт. За даними інсайдера Ніколо Скіри, трансфер обійшовся у 2 мільйони євро.

До цього була інформація про те, що Спеція орендує Коваленка з вимогою викупу, якщо гравець проведе на полі понад 65% ігрового часу за сезон.

Загалом за попередній сезон Коваленко зіграв 27 матчів за Спецію, в яких відзначився одним забитим голом та чотирма результативними передачами.

До Спеції Коваленко перейшов з Аталанти влітку 2021 року. В клуб з Бергамо українець перейшов, покинувши Шахтар. В гравця влітку 2021 року закінчувався контракт з "гірниками", і він не мав наміру продовжувати з ними угоду. Тож Шахтар вирішив піти на поступки та продав гравця. Саме тому його трансфер до Аталанти коштував лише 600 тисяч євро.

Але в клубі з Бергамо в українського півзахисника не вдалося пробитися до стартового складу. Після переходу в лютому 2021 року він лише одного разу вийшов на поле – на три хвилини на заміну. Решту часу він провів на лаві для запасних, тож влітку 2021 року і перейшов в оренду в Спецію, де отримував достатньо ігрового часу. Відтак керівництво Спеції вирішило викупити Коваленка, заплативши за нього 2 мільйони євро.