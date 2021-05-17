На данный момент игрок восстанавливается после повреждения. Даже если он поправится до следующих выходных, он вряд ли сыграет против Милана в последнем туре.

Смотрите также Определились потенциальные соперники Шахтера в квалификации Лиги чемпионов

Также это связано с тем, что сейчас в экс-хавбека Шахтера период привыкания к игровой системе и требованиям тренера.

К слову. В заключительном поединке Серии А Аталанта сыграет с Миланом, а в финале Кубка Италии "богиня" будет соревноваться с Ювентусом.

Что известно о Коваленко в Аталанте

В текущем сезоне Коваленко успел только дебютировать за Аталанту в матче 28 тура Серии А против Вероны (2:0). Украинец вышел на замену вместо своего соотечественника Руслана Малиновского на 87-й минуте.