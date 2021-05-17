На данный момент игрок восстанавливается после повреждения. Даже если он поправится до следующих выходных, он вряд ли сыграет против Милана в последнем туре.
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Также это связано с тем, что сейчас в экс-хавбека Шахтера период привыкания к игровой системе и требованиям тренера.
Что известно о Коваленко в Аталанте
В текущем сезоне Коваленко успел только дебютировать за Аталанту в матче 28 тура Серии А против Вероны (2:0). Украинец вышел на замену вместо своего соотечественника Руслана Малиновского на 87-й минуте.