На даний момент гравець відновлюється після ушкодження. Навіть якщо він поправиться до наступних вихідних, він навряд чи зіграє проти Мілана в останньому турі.
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Також це пов'язано з тим, що зараз у ексхавбека Шахтаря період звикання до ігрової системі і вимогам тренера.
Що відомо про Коваленка в Аталанті
У поточному сезоні Коваленко встиг тільки дебютувати за Аталанту в матчі 28 туру Серії А проти Верони (2:0). Українець вийшов на заміну замість свого співвітчизника Руслана Маліновського на 87-й хвилині.