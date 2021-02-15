В понедельник, 15 февраля, в онлайн-режиме состоялась торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020". На ней эксперты и болельщики выбрали лучший гол в Украине в 2020 году.

Победителем в этой номинации стал футболист Вереса Геннадий Пасич и его гол в ворота Горняка-Спорта.

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В целом экспертам пришлось пересмотреть сотни голов, которые были забиты в УПЛ и ПФЛ, а также сборной Украины. В финал попало лишь десять из них. Однако в списке дважды представлен Виктор Цыганков. Сюда попал его гол в футболке Динамо, а также победный удар в матче сборной Украины против Испании.

Впоследствии была отобрана тройка суперфиналистов на автора лучшего гола года:

Дмитрий Хомченовский (Заря, Луганск)

Геннадий Пасич (Верес, Ровно)

Виктор Цыганков (сборная Украины) – памятный гол в ворота Испании

Видео гола Пасича