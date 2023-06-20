Еще в первом тайме мяч трижды влетал в сетку ворот гостей. Во второй 45-минутке англичане набросали сопернику еще больше – 4 результативных удара от команды "трех львов". Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Англии 7:0. Хет-трик оформил Маркус Рашфорд, а дубль убил капитан Гарри Кейн.

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Причину нужно искать в своей команде, а не в сопернике

Главный тренер свергнутой Северной Македонии Благоя Милевски прокомментировал поражение своих подопечных. Наставник нашел причину провала. Но при чем здесь Украине?

У нас были свои тактические идеи перед игрой и мы их реализовали до первого гола. Дальше все пошло на убыль, после чего стала очевидной квалификация соперника. Мы должны приветствовать Англию, наш соперник был слишком сильным. После эмоций и истощения, которые мы испытали в матче против Украины, было очевидно, что это повлияло на игроков. Но мы должны были быть готовы подняться на два уровня, чтобы конкурировать с такой командой,

– ответил наставник Северной Македонии.

Напомним, что 16 июня команда Сергея Реброва чудом выиграла победу у македонцев, отыгравшись с 2:0 – выездная победа 2:3. В составе "сине-желтых" отмечались Забарный, Конопля и Цыганков.

Македонцы долго не могли смириться с поражением. Они уверяли, что украинцы победили не заслуженно.

Отметим, что 19 июня Украина вымучила минимальную победу над Мальтой 1:0. Единственный и победный гол с пенальти забил Цыганков, превратившийся в лидера атак нашей сборной.

К слову. Украина после трех сыгранных матчей 6 баллов и идет на второй позиции в группе "С". Северная Македония набрала 3 очка и занимает четвертое место. Следующая встреча этих двух сборных будет для "сине-желтых" формально домашней и состоится уже 14 октября.