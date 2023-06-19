Сборная Украины проводит свой третий матч по квалификации Евро-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва является сборная Мальты, пишет 24 канал.

Следите с нами Украина – Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

"Сине-желтые" определялись явными фаворитами встречи, но первый тайм завершился нулями. После перерыва Украина получила право на пенальти, которое не реализовал Ярмоленко.

Впрочем, впоследствии мальтийцы дали новую возможность пробить 11-метровый, сбив капитана сборной в площадке. На этот раз к отметке подошел не промахнувшийся Виктор Цыганков.

Видео гола Цыганкова:

Вингер Жироны отмечается уже в третьем матче сборной Украины. Всего 26-летний игрок отметился 11 точными ударами.