Цыганков on fire: украинец второй раз за месяц попал в Команду недели FIFA 23
Источник:твиттер EA SPORTS FIFA
Виктор Цыганков зажигает в испанской Ла Лиге. Правый вингер приятно удивляет в футболке середняка испанского первенства Жироны.
В 26-м туре Ла Лиги Жирона сыграла на выезде против Райо Вальекано. Команды расписали боевую мировую 2:2. Одно очко для "жирондинцев" принес Виктор Цыганков. Украинец отличился дублем в ворота Райо.
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Продолжает получать награды
Бывший лидер Динамо оформил свой второй и третий гол в футболке Жироны в Ла Лиге. Теперь в активе Цыганкова 3 гола и столько же результативных передач в 7 сыгранных поединках за новую команду. Дубль в ворота Райо разрешил Виктору переписать историю украинского футбола. Цыганков стал первым украинцем, который оформил два гола в одном поединке Ла Лиги.
Цыганков уже влюбил в себя испанских болельщиков, которые приятно удивлены игрой украинца.
Благодаря такой результативной игре Виктор вторично через месяц попал в Команду недели FIFA Ultimate Team 2023.
Компания EA Sports наградила Цыганкова картой, которая имеет один из самых больших рейтингов среди всех футболистов – 88. Такой высокий рейтинг есть еще у трех игроков – Дугласа Луиса (Вест Хэм), Паласиоса (Байер) и Люка де Йонга (Барселона).
Также в символическую команду попал одноклубник Александра Зинченко по Арсеналу Букайо Сака – 85.
Виктор Цыганков в Команде недели FIFA Ultimate Team / Фото EA SPORTS FIFA
Жирона после 26 туров занимает 12 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 31 балл.
- Напомним, что Цыганков перебрался в Жирону в середине января 2023 года.
- Контракт украинского футболиста с новой командой рассчитан до конца июня 2027 года.
- Виктор находится в расположении сборной Украины, которая готовится к матчу против Англии в отборе на Евро-2024. По словам Руслана Ротаня, Цыганков имеет небольшую простуду Поэтому его участие в контрольном спарринге против английского Брентфорда, который состоится 23 марта, под вопросом.