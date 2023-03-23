Цыганков on fire: украинец второй раз за месяц попал в Команду недели FIFA 23

Виктор Цыганков зажигает в испанской Ла Лиге. Правый вингер приятно удивляет в футболке середняка испанского первенства Жироны.

В 26-м туре Ла Лиги Жирона сыграла на выезде против Райо Вальекано. Команды расписали боевую мировую 2:2. Одно очко для "жирондинцев" принес Виктор Цыганков. Украинец отличился дублем в ворота Райо.

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Продолжает получать награды

Бывший лидер Динамо оформил свой второй и третий гол в футболке Жироны в Ла Лиге. Теперь в активе Цыганкова 3 гола и столько же результативных передач в 7 сыгранных поединках за новую команду. Дубль в ворота Райо разрешил Виктору переписать историю украинского футбола. Цыганков стал первым украинцем, который оформил два гола в одном поединке Ла Лиги.

Цыганков уже влюбил в себя испанских болельщиков, которые приятно удивлены игрой украинца.

Благодаря такой результативной игре Виктор вторично через месяц попал в Команду недели FIFA Ultimate Team 2023.

Компания EA Sports наградила Цыганкова картой, которая имеет один из самых больших рейтингов среди всех футболистов – 88. Такой высокий рейтинг есть еще у трех игроков – Дугласа Луиса (Вест Хэм), Паласиоса (Байер) и Люка де Йонга (Барселона).

Также в символическую команду попал одноклубник Александра Зинченко по Арсеналу Букайо Сака – 85.



Виктор Цыганков в Команде недели FIFA Ultimate Team / Фото EA SPORTS FIFA

Жирона после 26 туров занимает 12 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 31 балл.