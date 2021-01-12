Нидерландская аудиторская компания KPMG представила результаты исследования футбольных клубов из топ-6 чемпионатов Европы. Среди прочего они представили и список самых дорогих команд, а также футболистов этих клубов.

В целом исследование касается финансовой деятельности клубов во время пандемии коронавирус. Но эксперты из KPMG приняли во внимание лишь чемпионаты шести страны – Англии, Испании, Италии, Франции, Германии и Португалии. Детально проанализировали же они только победителей этих чемпионатов – Ливерпуль, Реал, Ювентус, ПСЖ, Баварию и Порту соответственно.

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Ливерпуль

Чемпион Англии обладает самым дорогим составом из этих команд. Его в KPMG оценили в 1 миллиард и 94,3 миллиона евро.

Самым дорогим игроком команды стал Мохамед Салах – 122,2 миллиона евро. Также в первую тройку вошли Садьо Мане (120 миллионов евро) и Трент Александер-Арнольд (107,1 миллиона евро).

Стоимость Ливерпуля оценили в 2,658 миллиарда евро (5 место)

Реал

874,2 миллиона евро – такова стоимость всех игроков мадридского Реала.

Самым дорогим игроком "сливочных" стал полузащитник Каземиро – 72,6 миллиона евро. В 70,2 миллиона евро оценили Рафаэля Варана, а Тибо Куртуа – в 67,9 миллиона евро.

Стоимость клуба – 3,478 миллиарда евро (1 место).

Ювентус

Чемпион Италии владеет составом на 734,8 миллиона евро.

Криштиану Роналду по стоимости разместился лишь на третьем месте – 63,2 миллиона евро. Его опередили Маттейс де Лигт (90 миллионов евро) и Пауло Дибала (65,2 миллиона евро).

Всего Ювентус оценивается в 1,735 миллиарда евро (11 место).

ПСЖ

В ПСЖ сразу двое игроков стоят более 100 миллионов евро. Это Килиан Мбаппе (200 миллионов евро) и Неймар (125 миллионов евро). Первую тройку замыкает Маркиньос (59,9 миллиона евро).

Несмотря на это, в целом состав ПСЖ оценен в 806,6 миллиона евро.

Что касается стоимости клуба, то его эксперты оценили в 1,911 миллиарда евро (9 место).

Бавария

Действующий обладатель Лиги чемпионов может похвастаться составом на 943,4 миллиона евро.

Самым дорогим игроком признали Сержа Гнабри – 99,8 миллиона евро. На втором месте – Йозуа Киммих (98,3 миллиона евро), на третьем – Лерой Сане (85,8 миллиона евро).

Стоимость Баварии экспертами оценена в 2,878 миллиарда евро (4 место).

Порту

На фоне европейских грандов, суммы у португальской команды выглядят не такими уж большими. Стоимость игроков команды составляет лишь 214,4 миллиона евро.

Самым дорогим игроком клуба признали Хесуса Корону – 28,5 миллиона евро. Моуссу Магеру оценили в 15,4 миллиона евро, а Шоя Никадзима – в 14,3 миллиона евро.

Всего клуб оценен в 313 миллионов евро (30 место).

Стоит отметить, что в представленном отчете отсутствуют данные о других грандах евро – стоимость их игроков, и во сколько оцениваются сами клубы. Нет данных о таких командах как Барселона, Севилья и Атлетико в Испании, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Челси в Англии. А также Интер, Милан, Наполи или Рому в Италии, Лион во Франции, дортмундская Боруссия в Германии.