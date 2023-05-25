Стал лицом испанского клуба: Цыганков принял участие в презентации новой формы Жироны

Испанская Жирона представила новый домашний комплект формы на сезон 2023/24. В фотосессии принял участие украинский вингер

Менее чем за полгода Виктор Цыганков стал одним из лидеров Жироны и любимцем местных болельщиков. Менеджмент клуба использует популярность украинского вингера в своих акциях.

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Именно новобранец из Украины стал одним из героев презентации нового комплекта формы на сезон 2023/24. Обновленная форма отличается большим количеством белого цвета и появлением синей полосы на воротниках и рукавах.

Виктор Цыганков в новой форме Жироны / twitter.com/GironaFC

Видео презентации новой формы Жироны

Карьера Цыганкова в Жироне

Напомним, что Виктор Цыганков стал игроком Жироны в январе 2023г. Испанцы заплатили за переход украинца 5 миллионов евро и 50% возможного дальнейшего трансфера игрока.

Главный тренер "жирондинцев" Мичел не сразу бросил в бой новичка. Только в феврале прошел дебют Виктора в составе Жироны.

В общей сложности Цыганков уже сыграл 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

К сожалению, Жирона упустила шансы попасть в еврокубки. Однако этот сезон "красно-белые" могут занести себе в актив.

К слову. Лучший результат Жироны в Ла Лиге – 10 место в сезоне 2017/18. В текущем чемпионате команда Цыганкова занимает 8 строчку после 36 матчей. 28 мая Жирона сыграет домашний матч 37-го тура с Бетисом.