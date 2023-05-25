Менш ніж за пів року Віктор Циганков став одним з лідерів Жирони та улюбленцем місцевих вболівальників. Менеджмент клубу використовує популярність українського вінгера у своїх промоакціях.

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Саме новобранець з України став одним з героїв презентації нового домашнього комплекту форми на сезон 2023/24. Оновлена форма відрізняється більшою кількістю білого кольору та появою синьої смуги на рукавах та комірі.

Віктор Циганков у новій формі Жирони / twitter.com/GironaFC

Відео презентації нової форми Жирони

Кар'єра Циганкова в Жироні

Нагадаємо, що Віктор Циганков став гравцем Жирони у січні 2023 року. Іспанці заплатили за перехід українця 5 мільйонів євро та 50% від можливого подальшого трансферу гравця.

Головний тренер "жирондинців" Мічел не одразу кинув у бій новачка. Лише у лютому відбувся дебют Віктора в складі Жирони.

Загалом Циганков вже зіграв 17 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.

На жаль, Жирона втратила шанси потрапити в єврокубки. Проте цей сезон "червоно-білі" можуть занести собі в актив.

До слова. Найкращий результат Жирони в Ла Лізі – 10 місце в сезоні 2017/18. У поточному чемпіонаті команда Циганкова займає 8 сходинку після 36 матчів. 28 травня Жирона зіграє домашній матч 37 туру з Бетісом.