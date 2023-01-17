Виктор Цыганков попрощался с Динамо и поблагодарил защитников Украины

Уже бывший полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков опубликовал видео, где он поблагодарил клуб и его болельщиков.

17 января 2023 года Виктор Цыганков официально стал игроком испанской Жироны. Клуб выкупил его контракт за 5 миллионов евро. Еще Динамо получит 50% суммы следующего трансфера Цыганкова.

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Динамо не очень-то хотело отпускать Цыганкова. Но его контракт заканчивался летом 2023 года, а подписывать новое соглашение с Динамо сам игрок не хотел.

При этом Цыганков не очень-то хотел покидать Динамо бесплатно. Как воспитанник клуба, он хотел, чтобы Динамо могло заработать на его трансфере. Так и вышло.

После официального перехода Цыганков записал видеообращение к Динамо и болельщикам, а также защитников Украины. Сайт 24 канала дает полный текст этого обращения.

Обращение Виктора Цыганкова к болельщикам после перехода в Жирону

"Всем привет. Я надеюсь у вас все хорошо, у ваших семей все хорошо, что вы в безопасности и ничего не угрожает вашей жизни.

Настал момент, когда я прощаюсь с клубом Динамо Киев. Конечно, я это видел немного иначе, но, к сожалению, есть так, как есть. Мы сумели договориться с Динамо Киев, что я пойду именно зимой, что клуб получит за меня деньги. Потому что клуб меня воспитал, сделал из меня того футболиста, каков я на сегодня. Я приехал в 13-летнем возрасте в Киев, и сегодня в 25 лет у меня есть возможность играть в одной из лучших лег мира.

Поэтому в конце только слова благодарности. Хочется поблагодарить всех, кто причастен к клубу Динамо Киев – работникам, тренерскому штабу, игрокам – от академии до первой команды. Я проделал весь этот путь с вами. И просто хочу вам сказать спасибо. И ваша заслуга в том, что сегодня у меня есть возможность попробовать свои силы в сильном чемпионате.

Спасибо болельщикам. За все. За критику. За то, что так страстно поддерживали нас, даже когда что-то шло не так. Были и хорошие времена, были плохие, но все равно имею только слова благодарности.

Желаю Динамо только побед, только первых мест, только Лиги чемпионов, только трофеев. Я ваш болельщик до последних дней. И буду поддерживать команду, но уже с другой стороны.

Отдельно благодарю наших воинов, которые защищают нашу страну, нашу Независимость, наши границы. И благодаря которым я имею возможность поехать и играть в одном из лучших чемпионатов. Благодарю вас. Надеюсь вы вернетесь домой целыми к своим семьям, детям. Чтобы все у вас было хорошо, чтобы скорей закончилась война и мы победили.

Я очень скучаю по всем – по Динамо Киев и Украине"