Благотворительный аукцион от Цыганкова

26 июня киевляне очнулись от звука сирена и взрывов. Россияне в очередной раз обстреляли столицу Украины. Одна из ракет попала в жилищный комплекс. Спасатели смогли вытащить из-под завалов 7-летнюю девочку и ее мать. К счастью, обе живы.

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Футболист Динамо Виктор Цыганков мгновенно отреагировал на утренний обстрел Киева и решил приобщиться к помощи пострадавшим. Игрок выставил на розыгрыш свою футболку сборной Украины, в которой сыграл против Боснии и Герцеговины.

Этот поединок состоялся 12 октября 2021 на "Арене Львов" и закончился мировой 1:1. В той игре единственный гол "сине-желтых" как раз после передачи Цыганкова забил Андрей Ярмоленко.



Благотворительный аукцион от Цыганкова / Фото из инстаграмм массажиста

Виктор лично оставил на футболке автограф.

Благотворительный аукцион продлится до 30 июня. Минимальный шаг ставки – 500 гривен. По состоянию на утро 27 июня самая высокая ставка под публикацией выросла до 10 тысяч гривен.

Киев попал под обстрел российских ракет