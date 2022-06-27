Благотворительный аукцион от Цыганкова
26 июня киевляне очнулись от звука сирена и взрывов. Россияне в очередной раз обстреляли столицу Украины. Одна из ракет попала в жилищный комплекс. Спасатели смогли вытащить из-под завалов 7-летнюю девочку и ее мать. К счастью, обе живы.
К теме Террористы бомбят "военные объекты" со спящими детьми, – Малиновский об обстреле Киева
Футболист Динамо Виктор Цыганков мгновенно отреагировал на утренний обстрел Киева и решил приобщиться к помощи пострадавшим. Игрок выставил на розыгрыш свою футболку сборной Украины, в которой сыграл против Боснии и Герцеговины.
Этот поединок состоялся 12 октября 2021 на "Арене Львов" и закончился мировой 1:1. В той игре единственный гол "сине-желтых" как раз после передачи Цыганкова забил Андрей Ярмоленко.
Благотворительный аукцион от Цыганкова / Фото из инстаграмм массажиста
Виктор лично оставил на футболке автограф.
Благотворительный аукцион продлится до 30 июня. Минимальный шаг ставки – 500 гривен. По состоянию на утро 27 июня самая высокая ставка под публикацией выросла до 10 тысяч гривен.
Киев попал под обстрел российских ракет
- 26 июня весь мир ужаснулся последствиями обстрелов одного из жилых комплексов в центре Киева. Вражеские ракеты попали не только в дом, но и находившийся поблизости детский сад. К счастью, детей в это время в помещении не было.
- Однако не обошлось без пострадавших. К сожалению, российская ракета унесла жизни одного мужчины, еще шесть человек нуждались в помощи медиков, среди них как раз 7-летняя девочка и ее мать.
- Девочке, которая оказалась художественной гимнасткой, уже сделали операцию. Ее и жизни матери ничего не угрожает. Любопытно, что мать девочки оказалась гражданкой России. Выходит, что россияне бьют по своим же.
- Отметим, что силы ПВО сбили две вражеские ракеты.