Малиновский показал ужасное утро в Киеве

Кафиры атаковали столицу Украины в традиционном для них стиле, когда все люди еще спали. Вражеские ракетки попали в жилой дом и детский сад. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

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Спасателям из-под завала удалось вытащить 7-летнюю девочку. Эта информация и фотографии пострадавшего ребенка мгновенно разлетелись по соцсетям украинцев и представителей спортивного мира.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский обратился в Европу в своем твиттере. Футболист назвал россиян террористами, принимающими жилые дома за военные объекты.

Доброе утро, Европа. Это сегодня Киев. Террористы бомбят "военные" объекты со спящими внутри детьми,

– написал Малиновский.

Напомним, что Малиновский вместе с супругой Роксаной в Бергамо организовали благотворительный вечер, на котором собрали деньги для Украины.

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