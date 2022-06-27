Ракетный удар по Киеву был нанесен около 6:26 утра воскресенья. По предварительным данным, четыре российские ракеты попали в Киев. Еще две ракеты, выпущенные кафирами, удалось сбить системе ПВО.

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Одна из ракет попала в многоэтажку в Киеве. Этажи от седьмого до девятого в этом доме частично разрушены. Кроме того, вспыхнул пожар площадью около 300 квадратных метров. Остальные этажи тоже повреждены. Во всем доме были выбиты окна.

Среди пострадавших оказалась и семилетняя девочка, ее спасатель достали из-под завалов. После этого ее доставили в "Охматдет", где ей провели операцию. Сейчас ребенок находится в нормальном состоянии и при сознании .

Пострадавшая девочка занималась художественной гимнастикой в спортивном клубе Golden Dream .

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В общей сложности количество пострадавших в результате ракетного удара по этому дому – шесть человек. Один человек погиб .

Среди пострадавших – и мать девочки. 35-летнюю женщину тоже пришлось извлекать из-под завалов. Она – гражданка России, которая вышла замуж за украинца и воспитывала вместе с ним дочь. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Хирург Киевской городской больницы №17 Владимир Галак отмечал, что во время госпитализации женщина была в сознании , однако находилась в состоянии оглушения. Однако травмированной была оказана помощь, и сейчас ее жизни тоже ничего не угрожает.

До этого была информация, что отец девочки мог погибнуть во время ракетного удара. Однако погиб ли – именно он, пока доподлинно неизвестно.

Ракетный удар по Киеву 26 июня: главное

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву утром 26 июня. Четыре ракеты попали в столицу Украины в 6:26. К тому времени была объявлена воздушная тревога.

В общей сложности по Киеву было выпущено шесть ракет, но две из них сбили. Обломки одного из них упали вблизи села в окрестностях Киева.

Ракеты россияне запускали ракеты из акватории Каспийского моря из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. По всей вероятности, для обстрела были использованы ракеты Х-101 . Они летят, прижимаясь к земле, что значительно усложняет их обнаружение для наших сил ПВО. В то же время, такие ракеты несут дополнительную опасность, ведь неоднократно фиксировали их полет на низкой высоте над критическими объектами, среди которых и атомные электростанции.

При этом ракеты, которыми обстреливают Киев – одни из самых дорогих в России. Одна такая ракета стоит около 5 миллионов долларов.

Еще одной пострадавшей в результате ракетного удара стала женщина, которая была вынуждена бежать из Северодонецка , где сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Смотрите видео об актуальной информации о ракетных обстрелах Киева 26 июня