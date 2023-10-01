Не сыграет в октябрьских матчах сборной Украины: Цыганков получил травму в поединке с Реалом

Лидер сборной Украины, скорей всего, не поможет главной команде в ближайших матчах. Вингер получил повреждение в крайней игре своего клуба.

Виктор Цыганков пропустит октябрьские матчи "сине-желтых". В крайней игре Жироны вингер сошел с поля после первого тайма.

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Огромная потеря

Виктор Цыганков был заменен после первого в матче Жироны против мадридского Реала, в котором мадридский коллектив уверенную победу со счетом 3:0 и скинул каталонцев с первой строчки Ла Лиги. Связана замена украинца с тем, что вингер получил повреждение задней поверхности бедра. Точный диагноз медики "красно-белых" поставят только завтра после МРТ.

Интересно, что Цыганков сам попросил его заменить, поскольку почувствовал мышечный дискомфорт. Предварительно прогнозируется, что у Цыганкова надрыв. Таким образом, скорее всего, Виктор пропустит ближайшие 2-3 футбольных недели. Только после реабилитации украинский футболист получит возможность выйти на привычный уровень нагрузок и обеспечить превентивные меры, чтобы не произошло рецидива.

Такая длительная потеря Цыганкова из рядов Жироны может свидетельствовать о том. что Виктора не поможет сборной Украины в ее ближайших матчах, которые пройдут в рамках квалификации к Евро-2024, а именно против Северной Македонии и Мальты. Напомним, что "сине-желтые" в первых очных встречах одолели "дельфинов" и "красных рысей". Украинцы устроили невероятный камбэк в игре с Северной Македонией (2:3), а также в нервной встрече все же взяли верх над Мальтой (1:0).

Ближайшие матчи, в которых Цыганков мог принять участие

Кадис – 7 октября, Ла Лига (Жирона)

Северная Македония – 14 октября, отбор к Евро-2024 (сборная Украины)

Мальта – 17 октября, отбор к Евро-2024 (сборная Украины)

Альмерия – 22 октября, Ла Лига (Жирона)