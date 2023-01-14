Виктор Цыганков очень близок к уходу из Динамо. У игрока сборной Украины истекает контракт с киевским клубом в конце этого сезона и продлевать его он не намерен.

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СМИ уже сообщают, что вингер предварительно договорился с испанской Жироной. О деталях переговоров Виктора с каталонцами рассказал журналист Игорь Бурбас.

Угроза не уехать из Украины

По его информации, ключевую роль в этом трансфере сыграл агент Цыганкова – Пере Гвардиола, брат тренера Манчестер Сити. Именно он играет важную роль в Жироне, ведь этот клуб принадлежит City Football Group.

Сам украинец находится в Испании уже месяц. Агент организовал там проживание и условия для тренировки. Виктор же боится возвращаться в Украину, ведь без нового контракта с Динамо его могут не выпустить за границу во время военного положения.

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Предыдущий контракт с Жироной

Киевляне же полностью отказались продавать Цыганкова зимой, поэтому вингер рассчитывает оставить клуб летом бесплатно. Но уже сейчас игрок может оформить с Жироной предварительный контракт, который в будущем позволит ему снова покинуть Украину.

При этом Игорь Бурбас уверяет, что у Цыганкова были и другие предложения от более именитых клубов. Тем не менее, они не хотели платить за украинца зимой и готовы были начать переговоры только после закрытия трансферного окна в феврале.

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Жирона согласилась заключить с украинцем предварительный контракт, который так и был нужен для Цыганкова для предстоящего выезда из Украины без привязки к Динамо. К слову, Виктор посетил домашний матч Жироны, в котором его будущий клуб обыграл Севилью (2:1).

Цыганков выступает за взрослую команду киевлян с 2016 года. За это время он стал чемпионом Украины в 2021 году, а также выиграл два Кубка и три Суперкубка страны. В этом сезоне 25-летний вингер отличился 8 голами и 5 ассистами в 19 поединках.

Интересный факт. Виктор выступает за сборную Украины с 2016 года. За это время он забил 7 голов в 42 матчах.