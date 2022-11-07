Этим летом многие украинские футболисты сменили команду. Однако одна из звезд УПЛ Виктор Цыганков остался в Динамо, несмотря на массу слухов о возможном трансфере.

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Контракт вингера с киевлянами подходит к концу уже следующим летом. "Бело-синие" намерены продолжить сотрудничество с лидером команды, однако у Виктора есть свои планы на будущее.

Как сообщил журналист Виктор Вацко, руководители Динамо предлагают Цыганкову новый контракт. Сам же 24-летний вингер отказывается его продолжать и твердо намерен переехать в другую европейскую лигу.

Ранее президент клуба Игорь Суркис признавался, что испанская Жирона предлагала 10 миллионов за Цыганкова. Функционер назвал это предложение смешным и даже не рассматривал его.

Как Цыганков стал лидером Динамо

Виктор является питомцем Динамо, за которое на профессиональном уровне выступает с 2016 года. В свое время уход Ярмоленко позволил Цыганкову стать игроком основания. и лидером команды.

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В футболке "бело-синих" вингер провел 236 матчей, забив 90 голов. Вместе с Динамо Цыганков был чемпионом УПЛ, а также выигрывал два Кубка и три Суперкубка Украины. Также на счету Виктор 45 поединков и семь мячей в составе сборной Украины.