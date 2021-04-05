Наставник киевского Динамо Мирча Луческу стал лучшим тренером 20 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). В 20 туре Динамо на выезде одержало важную победу над Александрией.

Луческу – тренер тура

Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам 20-го тура украинской Favbet Лиги признало лауреатом в номинации "Тренер тура" наставника Динамо Мирча Луческу.

Кстати Луческу стал лучшим тренером месяца в УПЛ

75-летний румынский тренер получил средний балл – 4,8. Луческу получил максимальный балл по 4 показателям. Тренер получил четверку в разделе "Мастерство в работе с кадрами".

В 20 туре Динамо на выезде победило Александрию (2:1) и сохранил преимущество над Шахтером в 7 очков.

Бондаренко – игрок тура

Также украинская Премьер-лига определила яркого футболиста из всех принявших участие в матчах 20-го тура Favbet Лиги.

По итогам голосования победу одержал нападающий Мариуполя Артем Бондаренко. Футболист забил три гола в ворота Ингула. "Азовцы" победили со счетом 4:3.

Отметим, что 21 тур УПЛ состоится 10-11 апреля. За 6 туров до конца сезона Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице.