Его военная карьера началась весной 2022 года, когда Максим Галинич отказался от участия на чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска.

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Еще одна потеря в украинской спортивной семье

Во время войны против врага боксер получил два ранения, но даже они не остановили смелого спортсмена и защитника Украины. Галинич продолжал защищать родную страну во 2 батальоне 5 роты 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады (25 ОПГБр, военная часть А1126).

Жизнь Максима оборвалась 10 марта в боях в городе Червонопоповка Луганской области.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего боксера и Героя Украины. Мы ничего не забудем и не простим этого врага.

Что известно о смелом боксере Максиме Галиничеве

Талантливый боксер в 2017 году стал чемпионом Европы среди молодежи.

Уже в следующем 2018 году Галиничев стал серебряным призером юношеской Олимпиады-2018.

В 2021-м завоевал "серебро" чемпионата Европы до 22 лет.

Напомним, что в Украине разработали специальный сайт "Ангелы спорта", где есть краткая информация о погибших украинских спортсменах.