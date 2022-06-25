Исполнительный директор УПЛ Дикий рассказал, когда стартует чемпионат Украины

Прошлый сезон УПЛ досрочно закончили из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Команды сыграли только один круг.

Дикий: Утверждать, что сезон начнется, можно на сто процентов

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, готовы ли все клубы к старту нового сезона. По его словам, чемпионат Украины-2022/2023 точно стартует.

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Утверждать, что сезон начнется, можно полностью. Но это сейчас. Что касается формата турнира, то это рабочий проект, который необходимо утвердить сначала на общем собрании клубов, а затем на Исполкоме УАФ. Рассматривается проведение турнира с участием 16 команд в два круга. Единственное, что нужно учесть, это территориальный принцип – некоторые команды могут иметь много переездов, что сейчас сложно.

– подчеркнул специалист.

Сейчас определяется, где будут базироваться клубы УПЛ во время сезона.

"Мы ждем утверждения соответствующих органов – в каких регионах страны в условиях военного времени можно будет играть и, соответственно, базироваться. Когда его получим, тогда состоится жеребьевка календаря", – отметил Дикий.

Специалист назвал дату, когда может стартовать новый сезон УПЛ.

Есть согласованная всеми клубами на рабочей группе дата – 20 августа. На нее и ориентируемся,

– сказал исполнительный директор УПЛ.

Ни у кого из 16 клубов УПЛ не возникают проблемы с выходом на старт соревнований, убеждает Дикий.

"В настоящее время все клубы подтверждают свое участие в новом чемпионате Украины и гарантируют, что смогут закончить сезон", – отметил специалист.

Как только мы получим согласованные с госорганами нормативные документы, сразу назначим дату собрания. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Мы постоянно на связи и стараемся ускорить процесс,

– добавил Дикий.

Изменения в УПЛ в новом сезоне