Дикий: Утверждать, что сезон начнется, можно на сто процентов
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, готовы ли все клубы к старту нового сезона. По его словам, чемпионат Украины-2022/2023 точно стартует.
Читайте також УЄФА тимчасово заборонила проводити матчі у Придністров'ї: Шериф не зможе грати в Тирасполі
Утверждать, что сезон начнется, можно полностью. Но это сейчас. Что касается формата турнира, то это рабочий проект, который необходимо утвердить сначала на общем собрании клубов, а затем на Исполкоме УАФ. Рассматривается проведение турнира с участием 16 команд в два круга. Единственное, что нужно учесть, это территориальный принцип – некоторые команды могут иметь много переездов, что сейчас сложно.
– подчеркнул специалист.
Сейчас определяется, где будут базироваться клубы УПЛ во время сезона.
"Мы ждем утверждения соответствующих органов – в каких регионах страны в условиях военного времени можно будет играть и, соответственно, базироваться. Когда его получим, тогда состоится жеребьевка календаря", – отметил Дикий.
Специалист назвал дату, когда может стартовать новый сезон УПЛ.
Есть согласованная всеми клубами на рабочей группе дата – 20 августа. На нее и ориентируемся,
– сказал исполнительный директор УПЛ.
Ни у кого из 16 клубов УПЛ не возникают проблемы с выходом на старт соревнований, убеждает Дикий.
"В настоящее время все клубы подтверждают свое участие в новом чемпионате Украины и гарантируют, что смогут закончить сезон", – отметил специалист.
Как только мы получим согласованные с госорганами нормативные документы, сразу назначим дату собрания. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Мы постоянно на связи и стараемся ускорить процесс,
– добавил Дикий.
Изменения в УПЛ в новом сезоне
- В новом сезоне формат УПЛ может претерпеть изменения. Команды делятся на две группы.
- В первой будут находиться Минай, Рух, Львов и представители Украины в еврокубках (Шахтер, Динамо, Днепр-1, Заря и Ворскла). Матчи этой группы будут проходить на Западе страны, Львове и Закарпатье.
- Вторая группа будет состоять из Ингульца, Черноморца, Металлиста, Кривбасса, Александрии, Вереса, Колосса и Металлиста 1925 года. Матчи будут проходить в Киеве и Киевской области.
- Об этом ранее сообщал журналист Андрей Сенькив в своем твиттере.