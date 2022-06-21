В УПЛ будет 2 группы
Клубы УПЛ определились с форматом проведения следующего сезона. Как сообщает Андрей Сенькив, чемпионат будет разделен на две группы.
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В первой будут находиться Минай, Рух, Львов и представители Украины в еврокубках (Шахтер, Динамо, Днепр-1, Заря и Ворскла). Матчи этой группы будут проходить на Западе страны, Львове и Закарпатье.
Вторая группа будет состоять из Ингульца, Черноморца, Металлиста, Кривбасса, Александрии, Вереса, Колосса и Металлиста 1925 года. Матчи будут проходить в Киеве и Киевской области.
Этот этап первенства пройдет в два круга. За три месяца клубы должны сыграть 14 матчей.
Весной 4 лучшие команды из одной группы и 4 из другой собираются в отдельную восьмерку. Так же с 4 худшими коллективами. Эта стадия также рассчитана на 2 круга. Общее количество туров – 28.
Что известно о новом сезоне УПЛ
- Из-за полномасштабного масштабного наступления России на территорию Украины сезон УПЛ 2021/2022 досрочно закончили. Команды сыграли только один круг.
- Новый сезон УПЛ будет играть именно в Украине. При этом участники еврокубков хотели бы играть часть матча за границей.
- Ранее сообщалось, что в новом сезоне, если он будет стартовать, участие не будут принимать сразу два клуба. Мариуполь и Десна будут иметь запасные бонусные места в УПЛ.