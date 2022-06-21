В УПЛ будет 2 группы

Клубы УПЛ определились с форматом проведения следующего сезона. Как сообщает Андрей Сенькив, чемпионат будет разделен на две группы.

Читайте також Для людей буде свято, – Бущан хотів би, щоб новий сезон УПЛ відбувся в Україні

В первой будут находиться Минай, Рух, Львов и представители Украины в еврокубках (Шахтер, Динамо, Днепр-1, Заря и Ворскла). Матчи этой группы будут проходить на Западе страны, Львове и Закарпатье.

Вторая группа будет состоять из Ингульца, Черноморца, Металлиста, Кривбасса, Александрии, Вереса, Колосса и Металлиста 1925 года. Матчи будут проходить в Киеве и Киевской области.

Этот этап первенства пройдет в два круга. За три месяца клубы должны сыграть 14 матчей.

Весной 4 лучшие команды из одной группы и 4 из другой собираются в отдельную восьмерку. Так же с 4 худшими коллективами. Эта стадия также рассчитана на 2 круга. Общее количество туров – 28.

Что известно о новом сезоне УПЛ