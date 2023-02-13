Українець зазнав першої поразки у професіоналах, хоча домінував на ринзі протягом майже усього поєдинку. Однак 10-раундовий бій закінчився вже у 8-му раунді.

Детальніше про бій Несподівана розв'язка: Вихрист зазнав першої поразки в кар'єрі у виграшному поєдинку – відео

Вихрист: Біль у ребрах з'явилась після 6-го раунду

Вихрист декілька разів добряче отримував від кубинського суперника, але зумів після чого відновлюватись та продовжувати домінувати у поєдинку.

Ключовим став 8-й раунд, коли Перо несподівано вибухнув серією ударів по корпусу і голові. Після яких Віктор розгубився і зупинився. Замість того, щоб стати на коліно українець просто відвернувся від опонента. Рефері негайно зупинив поєдинок та зафіксував технічний нокаут для боксера з України.

Дуже болюча поразка для Вихриста, після якої Віктор вирішив пояснити причину свого фіаско у ніч з 11-го на 12-те лютого.

Виявилось, що після 6-го раунду українець відчув сильний біль у ребрах, який не дозволив йому показувати свій бокс. Через два раунди біль ще став нестерпніший. На цьому боротьба для Вихриста у цьому бою закінчилось.

Біль у ребрах з'явилася після 6-го раунду, але я вирішив продовжувати. Далі біль ще посилилася, тому я не зміг довести поєдинок до кінця та показати весь свій потенціал. Я розумів, що виграю і контролюю ситуацію, але в 8-му раунді біль став нестерпним. Я вигравав за очками, але травма не дозволила виграти бій,

– сказав Вихрист.

Нагадаємо, що на кону стояв другорядний пояс WBA Fedelatin Heavy, який дістався непереможному кубинцю Леньє Перо.

До слова. До цієї поразки востаннє Вихрист на прізвисько "Фауст" виходив на ринг у грудні 2022 року. Тоді Віктор переміг американського боксера Франкліна Лоуренса за рішенням суддів.