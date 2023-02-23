Виктор забил второй гол "красно-белых" и ассистировал в четвертом взятии ворот Альмерии. Цыганков помог Жирони одержать разгромную победу перед домашними трибунами 6:2.

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Отличие от FIFA

После этого поединка испанская пресса осталась в восторге от игры бывшего динамовца. Ему сразу начали предсказывать яркое будущее в испанском клубе.

Игру Цыганкова выделили и разработчики FIFA 23. Виктор попал в 17-ю команду недели по версии футбольного симулятора.

Цыганков был отмечен карточкой с рейтингом 87. Это один из самых высоких рейтингов в 17-й команде недели. Украинский правый вингер расположился в солидной компании: Де Брюйне, Ройсе, Тадиче, Иммобиле, Фернандеш и других.

Самый большой рейтинг у капитана Манчестер Сити Кевина де Брюйне – 93.



Команда 17 недели от FIFA 23 / Фото с твиттера EA SPORTS FIFA

Напомним, что эта игра стала для Цыганкова третьей в футболке Жироны. В общей сложности провел на поле 104 минуты.

Воспитанник "Динамо" перебрался в испанский клуб в январе 2023 года, подписав контракт до конца июня 2027 года.

Трансфер футболиста сборной Украины обошелся в 5 миллионов евро.

К слову. 26 февраля Жирона сыграет на выезде против Атлетик Бильбао в Ла Лиге.