Гол Чигринского спас Ионикос в битве аутсайдеров: видео гола экс-одноклубника Месси
Опытный защитник Дмитрий Чигринский напомнил о себе в поединке чемпионата Греции против Левадиакоса. Именно гол украинца позволил его команде заработать одно очко.
В 4-м туре плей-офф раунда аутсайдеров греческой Суперлиги встречались команды Левадиакос и Ионикос Дмитрия Чигринского. В стартовом составе гостей на поле вышел Дмитрий Чигринский, пишет 24 Канал.
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Первыми открыли счет в матче футболисты Ионикоса. После провального начала второго тайма команда украинца оказалась в роли догоняющих.
Игра близилась к своему завершению, когда за дело взялся экс-игрок Барселоны и Шахтера Дмитрий Чигринский. На 89-й минуте поединка 36-летний защитник забил спасательный гол после подачи с углового. Кстати, это первый гол в сезоне харизматичного центрбека.
Видео гола Чигринского
Игра так и завершилась со счетом 2:2. Команда Чигринского занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. До спасительного места Ионикосу не хватает 1 очка.
- Напомним, что Дмитрий Чигринский с сентября 2021 года защищает цвета Ионикоса.
- За это время украинец сыграл 50 матчей и забил 2 гола.
- Контракт с греческим клубом у Дмитрия истекает в конце июля 2024 года.
- Трансферная стоимость бывшего одноклубника Месси составляет 250 тысяч евро.