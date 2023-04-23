В 4-м туре плей-офф раунда аутсайдеров греческой Суперлиги встречались команды Левадиакос и Ионикос Дмитрия Чигринского. В стартовом составе гостей на поле вышел Дмитрий Чигринский, пишет 24 Канал.

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Первыми открыли счет в матче футболисты Ионикоса. После провального начала второго тайма команда украинца оказалась в роли догоняющих.

Игра близилась к своему завершению, когда за дело взялся экс-игрок Барселоны и Шахтера Дмитрий Чигринский. На 89-й минуте поединка 36-летний защитник забил спасательный гол после подачи с углового. Кстати, это первый гол в сезоне харизматичного центрбека.

Видео гола Чигринского

Игра так и завершилась со счетом 2:2. Команда Чигринского занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. До спасительного места Ионикосу не хватает 1 очка.